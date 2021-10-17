Песков не видит особых перспектив для встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Песков пояснил, что власти Украины не выполняют Минские договоренности. "Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей", - сказал он.

"Поэтому пока перспективы плохие", - добавил Песков.

Он отметил, что в целом "очень сложно говорить с господином Зеленским".

В частности, представитель Кремля обратил внимание, что Зеленский называет Россию стороной конфликта в Донбассе, а это не так.

"Участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который, и Минский комплекс мер, он же является документом Организации Объединенных Наций. И, соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", - сказал он.

"То есть, Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил Песков.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения саммита в "нормандском формате" он пояснил, что "чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент".

"Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", - добавил он.