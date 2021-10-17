Власти собираются снять в Мельбурне затяжной локдаун

Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне на следующей неделе отменят режим строгого локдауна, который длился более 250 дней, сообщает издание The Guardian со ссылкой на премьера штата Виктория Дэниела Эндрюса.
"С 23:59 четверга (16:59 21 октября) больше не будет локдауна, не будет ограничений на выход из дома и комендантского часа", - приводит издание слова Эндрюса.
Таким образом, шестой по счету локдаун Мельбурна завершится на пять дней ранее, чем планировалось. Основной причиной такого решения является активизация вакцинации от коронавируса жителей штата Виктория. Как ожидается, к 21 октября в штате полностью вакцинируют 70% населения старше 16 лет.
Между тем жители Мельбурна, несмотря на отмену "локдауна", по-прежнему не смогут выезжать из своей агломерации в другие районы. Останется в силе и ряд других ограничений.
Власти штата отметили, что большее ослабление ограничений последует за тем, как показатель вакцинации населения достигнет 80%. Изначально ожидалось, что это произойдет 5 ноября. Вероятно, данную цель по вакцинации достигнут ранее.
Как отмечают западные СМИ, локдауны в Мельбурне вводили с марта 2020 года. В общей сложности жители города пережили шесть локдаунов, которые в сумме продлились около девяти месяцев. Таким образом, Мельбурн побил рекорд по самому длительному в мире сохранению ограничений на выход жителей из дома.
Ранее в октябре режим изоляции отменили в крупнейшем городе Австралии Сиднее. Он продлился там более 100 дней. Главной причиной отмены ограничения является активная вакцинация жителей города - более 70% лиц старше 16 лет привились от COVID-19. В городе вновь открываются пабы, рестораны и кафе, но только для тех жителей, кто прошел вакцинацию.
Режим локдауна продолжит действовать в Австралийской столичной территории.
Всего в Австралии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 143 тыс. заражений, более 1,5 тыс. инфицированных скончались.
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