Переговоры Путина с премьером Израиля намечены на предстоящую неделю

Президент РоссииВладимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

"В Россию с визитом едет новый премьер-министр Израиля. Первый контакт всегда важен и в контексте двусторонних отношений, и в связи с международными событиями вокруг и около Израиля", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Кроме того, отмечается в сообщении, состоится пленарное заседание дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также проведет заседание президиума Госсовета, где будет рассматриваться транспортная стратегия на 10 лет вперед. Также на неделе в планах у Путина совещание с членами правительства и другие мероприятия, говорится в сообщении со ссылкой на программу "Москва.Кремль.Путин".