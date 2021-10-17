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СНГ 17.10.2021 15:45

Переговоры Путина с премьером Израиля намечены на предстоящую неделю

Президент РоссииВладимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и примет участие в пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

"В Россию с визитом едет новый премьер-министр Израиля. Первый контакт всегда важен и в контексте двусторонних отношений, и в связи с международными событиями вокруг и около Израиля", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Кроме того, отмечается в сообщении, состоится пленарное заседание дискуссионного клуба "Валдай".

Путин также проведет заседание президиума Госсовета, где будет рассматриваться транспортная стратегия на 10 лет вперед. Также на неделе в планах у Путина совещание с членами правительства и другие мероприятия, говорится в сообщении со ссылкой на программу "Москва.Кремль.Путин".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]