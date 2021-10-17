Песков уверен, что Путин ревакцинируется

Президент РФ Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса с учетом уровня антител и рекомендаций специалистов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Песков также выразил уверенность, что президент будет ревакцинироваться.