Песков уверен, что Путин ревакцинируется

Президент РФ Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса с учетом уровня антител и рекомендаций специалистов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
Песков также выразил уверенность, что президент будет ревакцинироваться.
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