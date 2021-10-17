Президент Алиев заложил фундамент первых жилых домов в Физули

17 октября президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский район Азербайджана, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
В рамках визита президент заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Агдам, а также нового "умного села" в селе Довлетярлы Физулинского района, которое было разрушено во время оккупации.
Президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в международном аэропорту Физули.
Кроме того, в городе Физули глава государства заложил фундамент Центра управления цифровой подстанцией ОАО "Азеришыг".
Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке Физули и посадили деревья. Глава государства заложил фундамент первых жилых домов.
В рамках визита в Физулинский район президент и первая леди встретились с представителями местной общественности.
Глава государства заложил первый камень в основание Мемориального комплекса Физули и города Физули.
А.Салаева
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