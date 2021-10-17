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17.10.2021 17:42

Президент Алиев рассказал о значении освобождения города Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил значение освобождения города Физули в ходе Отечественной войны.

"Освобождение Физули придало нам дополнительную моральную силу. После этого Вооруженные силы Азербайджана с большой решимостью успешно продолжили свою спасательную миссию. Через три дня после освобождения Физули был освобожден город Зангилан, через пять дней - Губадлы, потом мы вышли на Лачынский коридор, так что судьба войны ни для кого не была тайной", - сказал Алиев в ходе встречи с представителями общественности Физулинского района Азербайджана.

"Мы разгромили армию Армении, положили конец армянской мифологии, доказали всему миру, чего стоит "непобедимая армянская армия", и продемонстрировали всему миру величие нашего народа. Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Физулинский район больше всего пострадал от армянской оккупации.

"Город Физули был стерт с лица земли. (…) Каждый человек, посещающий эти места, видит зверства армян, вандализм армян и это никто не может отрицать", - сказал он.

Алиев добавил, что власти Азербайджана восстановят город Физули и села Физулинского района: "Это сложный процесс. Здесь важно правильное планирование, очистить территории от мин. Среди всех освобожденных районов больше всего мин – свыше 100 тыс. – было заложено именно в Физулинском районе. Поэтому все работы должны вестись параллельно".

Глава государства также прокомментировал ход восстановительных работ в районе. В частности, он отметил, что Физулинский международный аэропорт был построен всего за 8 месяцев.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]