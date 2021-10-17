2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлено в Мексику, сообщила в воскресенье государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).

"Сегодня прибыла поставка "Спутника V". Birmex присутствовал в аэропорту Мехико им. Бенито Хуареса для получения 2,5 млн доз российской вакцины", - говорится в сообщении компании в Twitter.

26 сентября Birmex сообщила о получении 900 тыс. доз "Спутника V", 16 сентября - о доставке ещё 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября - о получении 200 тыс. доз "Спутника V".

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тыс. доз вакцины.

Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало производство "Спутника V". В начале июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве тестовой партии "Спутника V" на площадке Birmex, а 3 сентября генеральный директор компании Педро Зентено Сантаэлла в интервью газете Milenio сообщил, что упаковка вакцин собственного производства может начаться в Мексике уже в конце сентября или начале октября этого года.

Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории страны.

"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.