2,5 млн доз второго компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлено в Мексику, сообщила в воскресенье государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).
"Сегодня прибыла поставка "Спутника V". Birmex присутствовал в аэропорту Мехико им. Бенито Хуареса для получения 2,5 млн доз российской вакцины", - говорится в сообщении компании в Twitter.
26 сентября Birmex сообщила о получении 900 тыс. доз "Спутника V", 16 сентября - о доставке ещё 1,15 млн доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября - о получении 200 тыс. доз "Спутника V".
Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Мексике 3 февраля этого года в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. В конце апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщал о вакцинации "Спутником V" в Мексике 1 млн человек. По данным МИД РФ, Россия к этому времени успела поставить в страну не менее 900 тыс. доз вакцины.
Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало производство "Спутника V". В начале июля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о производстве тестовой партии "Спутника V" на площадке Birmex, а 3 сентября генеральный директор компании Педро Зентено Сантаэлла в интервью газете Milenio сообщил, что упаковка вакцин собственного производства может начаться в Мексике уже в конце сентября или начале октября этого года.
Ранее глава МИД страны Марсело Эбрард также выражал заинтересованность в производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории страны.
"Спутник V" зарегистрирован уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.
На проектирование и строительство Физулинского мемориального комплекса выделено 1,5 млн манатов
Президент Алиев заявил о восстановлении экономики Азербайджана после пандемического кризиса
Первый проект "умное село" в Физулинском районе будет реализован до конца 2022 года - Алиев
Зеленский заверил украинских потребителей, что газа им хватит
Хакеры атаковали страницы правительства Казахстана в Facebook
Песков: Западные политики пытаются демонизировать Россию из-за собственных ошибок в энергетической сфере
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
На первом этапе в Джабраиле будет построено 5 жилых домов на 200 семей
Глава иранского Генштаба прибыл на переговоры в Москву
Карзая и Абдуллы нет в списках приглашенных на московскую встречу по Афганистану - посольство РФ
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding поддержит проект Университета ADA по восстановлению Газахской семинарии
Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!
Банк Республика и Азербайджанский Государственный Экономический Университет подписали меморандум о сотрудничестве
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии