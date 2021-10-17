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17.10.2021 18:21

Первый проект "умное село" в Физулинском районе будет реализован до конца 2022 года - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что в рамках концепции "умное село" в селе Довлетярлы Физулинского района Азербайджана до конца 2022 года будет создан большой жилой поселок.

"Сегодня в селе Довлетарлы заложен фундамент в рамках концепции "умное село". Это проект, который объединяет 5 сел, и я надеюсь до конца следующего года он будет передан в распоряжение бывших вынужденных переселенцев", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с представителями общественности Физулинского района.

По словам главы государства, на первом этапе в селе планируется строительство 450 домов, на втором этапе – еще 300 домов.

Алиев добавил, что сегодня будет представлен генплан города Физули.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]