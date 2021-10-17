Президент Ильхам Алиев заявил, что в рамках концепции "умное село" в селе Довлетярлы Физулинского района Азербайджана до конца 2022 года будет создан большой жилой поселок.

"Сегодня в селе Довлетарлы заложен фундамент в рамках концепции "умное село". Это проект, который объединяет 5 сел, и я надеюсь до конца следующего года он будет передан в распоряжение бывших вынужденных переселенцев", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с представителями общественности Физулинского района.

По словам главы государства, на первом этапе в селе планируется строительство 450 домов, на втором этапе – еще 300 домов.

Алиев добавил, что сегодня будет представлен генплан города Физули.

А.Салаева