Президент Алиев заявил о восстановлении экономики Азербайджана после пандемического кризиса

Президент Ильхам Алиев отмечает стабилизацию экономики Азербайджана.

"Сегодня экономика Азербайджана восстановилась после пандемического кризиса. Показатели за 9 девять месяцев положительные, экономика выросла примерно на 5%, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность продемонстрировала рост примерно на 20%", - сказал Алиев в воскресенье на встрече с общественностью Физулинского района Азербайджана.

Глава государства также затронул вопрос восстановительных работ на освобожденных территориях страны. По его словам, хотя все восстановительные работы требуют больших средств, все они будут сделаны в рамках собственных возможностей.

"Я полностью уверен, что все наши планы претворятся в жизнь в максимально кратчайшие сроки, Карабах и Восточный Зангезур превратятся в одни из самых красивых мест не только Азербайджана - всего мира", - отметил президент.

А.Салаева