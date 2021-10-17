Шеф Пентагона в Тбилиси и Киеве призовет проводить реформы, необходимые для членства в НАТО

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе визита в Грузию и на Украину на предстоящей неделе призовет эти страны осуществить преобразования, необходимые для того, чтобы претендовать на вступление в НАТО, сообщает Пентагон.
"Остин в Грузии и на Украине подчеркнет, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны пойти на необходимые преобразования, чтобы претендовать на членство в оборонительном альянсе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны США.
Как сообщалось, после Украины и Грузии Остин посетит Румынию и Бельгию. В Брюсселе шеф Пентагона проведет встречу с министрами оборонных ведомств стран НАТО. По данным Пентагона, как ожидается, на этой встрече обсудят Россию, а также проблемы со стороны Китая.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин отправляется в поездку по Европе в эти выходные. В Грузии он встретится с премьером этой страны Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, а на Украине - с президентом Владимиром Зеленским и главой Минобороны Андреем Тараном.
В Румынии глава Минобороны США встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и с министром обороны Николае Чьюкэ.
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