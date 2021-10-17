В Польше за субботу предотвратили более 500 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Беларусью

Свыше 500 незаконных попыток пересечения польско-белорусской границы мигрантами зафиксировали в Польше 16 октября, сообщили в польской Погранслужбе в воскресенье.
"В субботу на границе Польши и Беларуси было совершено 524 попытки незаконного перехода", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
"Офицеры пограничной службы задержали 5 нелегальных мигрантов: четырех иракцев и одного сирийца", - проинформировали польские пограничники.
Согласно их сообщению, за пособничество мигрантам задержаны пять иностранцев: двое граждан Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Беларуси.
Как сообщалось, в этом году через границу с Беларусьюв Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Беларуси.
По данным польских властей, с начала года около 10 тыс. человек пытались незаконно попасть в Польшу с территории Беларуси, из них почти 4 тыс. - в сентябре. Около 1,5 тыс. мигрантов были задержаны польскими правоохранителями.
В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси"гибридной агрессией" "белорусского режима".
Президент БеларусиАлександр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - заявил он.
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