Глава иранского Генштаба прибыл на переговоры в Москву

Начальник Генштаба Ирана Мохаммад Хосейн Багери в воскресенье прибыл в Москву по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, передает агентство ИРНА.

В сообщении отмечается, что, как ожидается, Багери обсудит с российскими официальными лицами развитие сотрудничества, в том числе - в сфере обороны. Кроме того, иранская сторона рассчитывает обсудить борьбу с терроризмом, а также изучение региональных и мировых событий.