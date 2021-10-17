Глава иранского Генштаба прибыл на переговоры в Москву

Начальник Генштаба Ирана Мохаммад Хосейн Багери в воскресенье прибыл в Москву по приглашению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, передает агентство ИРНА.
В сообщении отмечается, что, как ожидается, Багери обсудит с российскими официальными лицами развитие сотрудничества, в том числе - в сфере обороны. Кроме того, иранская сторона рассчитывает обсудить борьбу с терроризмом, а также изучение региональных и мировых событий.
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