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ТЭК 17.10.2021 21:00

Зеленский заверил украинских потребителей, что газа им хватит

Запасов газа для украинских потребителей на сегодня достаточно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.

По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 грн.

"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже 2 тыс. долларов. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что отопительный сезон - это ответственность и центральной власти, и местной власти.

"Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Дальше есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, в любом случае это будет нормальная цена", - пояснил глава государства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]