Зеленский заверил украинских потребителей, что газа им хватит

Запасов газа для украинских потребителей на сегодня достаточно, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье.
По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 грн.
"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже 2 тыс. долларов. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", - отметил Зеленский.
Президент отметил, что отопительный сезон - это ответственность и центральной власти, и местной власти.
"Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Дальше есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, в любом случае это будет нормальная цена", - пояснил глава государства.
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