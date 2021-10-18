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СНГ 18.10.2021 14:46

Лукашенко обвинил Польшу и Литву в подкидывании мигрантов Германии и Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Польша и Литва создают каналы перемещения мигрантов из мест их содержания на территорию Германии и Франции.

"Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека", - заявил Лукашенко, которого цитирует в понедельник госагентство БелТА.

По его словам, Польша и Литва демонстрируют, что они содержат мигрантов в определенных местах - в лагерях, "а на самом деле это только пересыльные пункты".

"Они (Польша и Литва) специально выпускают из лагерей этих людей, понимая, что они пришли не в Польшу и не в Литву. Точно так, как в Беларусь. Они пришли и идут дальше. Они идут в Германию, в более "теплые", как они говорят, страны. Поляки и литовцы, понимая это, их потихоньку выпускают из лагерей. И немцы уже тысячами их задерживают у себя на территории. Мы обладаем этими данными", - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что говорит это "для того, чтобы немцы наконец-то проснулись с французами, да и англичанами, другими странами, и посмотрели, что происходит с этими мигрантами в Польше и Литве".

"Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов", - заявил в связи с этим Лукашенко.

На днях немецкое информагентство DPA сообщило со ссылкой на полицию, что более 4 тыс. 300 мигрантов нелегально прибыли в Германию через Белоруссию с августа. Речь идет о беженцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. За период с января по июль этого года через "белорусский маршрут" в страну прибыли 26 человек, в августе - 474 и в сентябре - 1 тыс. 914 человек. По состоянию на 11 октября за первые дни месяца через Белоруссию в Германию попали 1 тыс. 934 человека.

Беженцы размещены в центрах в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, МИГРАНТЫ, ТРАФИК


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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