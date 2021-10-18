Франция считает в корне неверными методы ЧВК "Вагнер" и потому - никак не сможет сотрудничать с ней в борьбе против терроризма в случае появления наемников этой компании в Мали, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
"Это (действия компании - ИФ) несовместимо с тем, как мы себе представляем борьбу против терроризма в Мали", - сказал министр в эфире французского телевидения.
В качестве примера Ле Дриан привел работу ЧВК "Вагнер" в ЦАР. Там, согласно утверждениям французского министра, наемники, чтобы гарантировать оплату своих услуг, "отбирают у государства налоговые механизмы".
Ле Дриан заявил, что не согласен с позицией РФ, которая заявляет, что не связана с действиями ЧВК "Вагнер". "Они прикрываются словами о том, что та или иная страна имеет право свободно заключать контракт с той или иной компанией. Однако это не так", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.
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