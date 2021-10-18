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Здравоохранение 18.10.2021 15:28

Евросоюз поставил партнерам более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что за последние 10 месяцев ЕС поставил в не входящие в Евросоюз страны более 1 млрд доз вакцин от коронавируса COVID-19.

"За последние 10 месяцев Евросоюз экспортировал более 1 млрд доз вакцин по всему миру. Вакцины, произведенные в ЕС, были отправлены в 150 стран на всех континентах - от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от ЮАР до Бразилии", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном Еврокомиссией. Она отметила, что это делает ЕС крупнейшим поставщиком вакцин от коронавируса в мире. По словам главы ЕК, "каждую секунду экспортируется доза вакцины, произведенная в ЕС".

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз, в частности, отправил около 87 млн доз вакцин в страны с средним и низким доходом в рамках программы COVAX.

Она также сообщила, что более 75% населения Евросоюза получили обе дозы вакцины от COVID-19, и теперь совместно с США ЕС планирует довести уровень вакцинации по всему миру до 70% к следующему году.

Председатель ЕК добавила, что в ближайшие месяцы ЕС пожертвует еще как минимум 500 млн доз вакцин самым уязвимым для COVID-19 странам.

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Тэги: ЕС, ВАКЦИНЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]