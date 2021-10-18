Евросоюз поставил партнерам более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что за последние 10 месяцев ЕС поставил в не входящие в Евросоюз страны более 1 млрд доз вакцин от коронавируса COVID-19.
"За последние 10 месяцев Евросоюз экспортировал более 1 млрд доз вакцин по всему миру. Вакцины, произведенные в ЕС, были отправлены в 150 стран на всех континентах - от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от ЮАР до Бразилии", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном Еврокомиссией. Она отметила, что это делает ЕС крупнейшим поставщиком вакцин от коронавируса в мире. По словам главы ЕК, "каждую секунду экспортируется доза вакцины, произведенная в ЕС".
Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз, в частности, отправил около 87 млн доз вакцин в страны с средним и низким доходом в рамках программы COVAX.
Она также сообщила, что более 75% населения Евросоюза получили обе дозы вакцины от COVID-19, и теперь совместно с США ЕС планирует довести уровень вакцинации по всему миру до 70% к следующему году.
Председатель ЕК добавила, что в ближайшие месяцы ЕС пожертвует еще как минимум 500 млн доз вакцин самым уязвимым для COVID-19 странам.
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