Евросоюз поставил партнерам более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник сообщила, что за последние 10 месяцев ЕС поставил в не входящие в Евросоюз страны более 1 млрд доз вакцин от коронавируса COVID-19.

"За последние 10 месяцев Евросоюз экспортировал более 1 млрд доз вакцин по всему миру. Вакцины, произведенные в ЕС, были отправлены в 150 стран на всех континентах - от Японии до Турции, от Великобритании до Новой Зеландии, от ЮАР до Бразилии", - говорится в заявлении фон дер Ляйен, опубликованном Еврокомиссией. Она отметила, что это делает ЕС крупнейшим поставщиком вакцин от коронавируса в мире. По словам главы ЕК, "каждую секунду экспортируется доза вакцины, произведенная в ЕС".

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз, в частности, отправил около 87 млн доз вакцин в страны с средним и низким доходом в рамках программы COVAX.

Она также сообщила, что более 75% населения Евросоюза получили обе дозы вакцины от COVID-19, и теперь совместно с США ЕС планирует довести уровень вакцинации по всему миру до 70% к следующему году.

Председатель ЕК добавила, что в ближайшие месяцы ЕС пожертвует еще как минимум 500 млн доз вакцин самым уязвимым для COVID-19 странам.