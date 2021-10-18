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Дальнее зарубежье 18.10.2021 15:42

Гумпомощь ООН начали переправлять автотранспортом из Узбекистана в афганский город Мазари-Шариф

Три самолета с гуманитарным грузом для Афганистана, сформированные управлением ООН по делам беженцев (УВКБ), прибыли 15, 16 и 17 октября в город Термез Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в областной администрации.

"Аэропорт Термеза т 15, 16 и 17 октября принял три рейса транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом ООН, предназначенным для Афганистана", - сказал собеседник агентства.

По его данным, груз, складированный в логистическом центре Termez Cargo Centre, расположенным близ границы, начали на автомобильном транспорте переправлять через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.

Ранее власти Узбекистана заявили, что предоставят свою территорию и инфраструктуру для транзита в Афганистан гуманитарной помощи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ООН, АФГАНИСТАН, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]