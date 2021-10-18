Гумпомощь ООН начали переправлять автотранспортом из Узбекистана в афганский город Мазари-Шариф

Три самолета с гуманитарным грузом для Афганистана, сформированные управлением ООН по делам беженцев (УВКБ), прибыли 15, 16 и 17 октября в город Термез Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном), сообщили в понедельник "Интерфаксу" в областной администрации.
"Аэропорт Термеза т 15, 16 и 17 октября принял три рейса транспортных самолетов Ил-76 с гуманитарным грузом ООН, предназначенным для Афганистана", - сказал собеседник агентства.
По его данным, груз, складированный в логистическом центре Termez Cargo Centre, расположенным близ границы, начали на автомобильном транспорте переправлять через пограничный пункт пропуска "Термез-Хайратон" в афганский город Мазари-Шариф.
Ранее власти Узбекистана заявили, что предоставят свою территорию и инфраструктуру для транзита в Афганистан гуманитарной помощи.
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