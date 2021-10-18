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Карабах 18.10.2021 14:43

Азербайджан в суде ООН в рамках рассмотрения иска против Армении потребовал принять обеспечительные меры

Представители Азербайджана в международном суде ООН потребовали ввести обеспечительные меры в отношении Еревана, нарушающего, по мнению Баку, права азербайджанцев.

"Обеспечительные меры срочно необходимы для защиты от прямой угрозы", - заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая в суде в понедельник.

"Армения продолжает демонстрировать, что она не может отказаться от своей цели - моноэтнической Армении, которая простиралась бы за пределы ее границ, включая в себя азербайджанские территории", - добавил он.

Позже в понедельник, как ожидается, в суде свое видение ситуации изложат уже представители Армении. Открытые слушания запланированы на два дня: 18 и 19 октября.

Речь идет о слушаниях по иску Азербайджана против Армении о нарушении Международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

Как сообщалось ранее, Азербайджан в конце сентября 2021 года подал встречный иск в суд на Армению. В своем иске Азербайджан заявляет, что "Армения участвовала и продолжает участвовать в ряде дискриминационных действий в отношении азербайджанцев на основании их национального или этнического происхождения".

Азербайджан в судебных документах указывает, что Армения прямыми и косвенными путями "продолжает свою политику этнической чистки и разжигает ненависть и этническое насилие в отношении азербайджанцев".

В документах, официальный Баку указывает, что осенью 2020 года Армения в очередной раз напала на Азербайджан. Азербайджан также утверждает, что политика и поведение Армении в отношении этнических чисток, разжигание ненависти к азербайджанцам носят систематический характер и являются нарушением соответствующей конвенции ООН.

По оценкам азербайджанской стороны "Армения несет ответственность за нарушение конвенции и должна возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и азербайджанскому народу".

Ранее Армения, со своей стороны, инициировала судебное разбирательство против Азербайджана в Международном суде ООН на основании "Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации". Судебные слушания прошли 14-15 октября 2021 года. На заседании представитель Азербайджан призвал суд отклонить запрос Армении об обеспечительных мерах в рамках иска Еревана к Баку.

В суде пообещали вынести вердикт по иску Армении как можно скорее.

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Тэги: ООН, АЗЕРБАЙДЖАН, СУД, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]