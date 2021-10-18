Азербайджан выставил на продажу акции табачного предприятия

Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана выставила на инвестиционный конкурс 85% ОАО «Азертютюн», занимающегося заготовкой влажного табака и переработкой сухого табака.

ОАО «Азертютюн» зарегистрировано в селе Юхары Тала Загатальского района.

На инвестиционный конкурс выставлено 8 млн 640, 732 тыс. акций предприятия на сумму 17 млн 281,464 тыс. манатов.

На 1 октября 2021 года предприятие имеет дебиторские задолженности на сумму 63,36 тыс. манатов и обязательства на 1 млн 644,616 тыс. манатов.

Согласно условиям инвестконкурса, стоимость инвестиционной программы по предприятию должна составлять не менее 8 млн манатов. Инвестиционная программа, подготовленная участниками конкурсами, должна быть направлена на восстановление и расширение деятельности предприятий, включать предложения по применению новых технологий; восстановлению и ремонту пригодного для дальнейшего использования оборудования; увеличению ассортимента производимой продукции; использования местного сырья; созданию новых рабочих мест.

Победитель конкурса должен перечислить в госбюджет не менее 6,3 млн манатов.

Договор о купле-продаже акций с победителем конкурса должен быть подписан не позднее 30 дней с момента утверждения результатов конкурса. После подписания договора победитель конкурса должен в течение 30 дней перечислить в госбюджет средства за акции, предусмотренные в конкурсном предложении.

Прием предложений по конкурсу будет проводиться до 17 ноября 2021 года. Оценка предложений состоится 18 ноября.

Уставный капитал ОАО «Азертютюн» равен 20 млн 331,134 тыс. манатов. На предприятии работают 109 человек.

Б.Рустамбеков