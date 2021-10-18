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Внешняя политика 18.10.2021 14:59

Министр обороны Азербайджана и представитель НАТО обсудили поствоенную обстановку на Южном Кавказе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник провел в Баку переговоры с делегацией во главе с заместителем помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

«Гасанов рассказал Коломине о работах, проводимых на освобожденных азербайджанских территориях, а также о текущей ситуации на границе Азербайджана», - сообщает Минобороны.

Министр также выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

«Коломина, в свою очередь, выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе Южного Кавказа», - подчеркнули в ведомстве.

Стороны также обсудили поствоенную (после завершения азербайджано-армянской войны – ИФ) обстановку в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Это первый визит Коломина в Азербайджан после вступления в должность.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, НАТО, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]