Министр обороны Азербайджана и представитель НАТО обсудили поствоенную обстановку на Южном Кавказе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник провел в Баку переговоры с делегацией во главе с заместителем помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.
«Гасанов рассказал Коломине о работах, проводимых на освобожденных азербайджанских территориях, а также о текущей ситуации на границе Азербайджана», - сообщает Минобороны.
Министр также выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.
«Коломина, в свою очередь, выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе Южного Кавказа», - подчеркнули в ведомстве.
Стороны также обсудили поствоенную (после завершения азербайджано-армянской войны – ИФ) обстановку в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Это первый визит Коломина в Азербайджан после вступления в должность.
Э.Шафиев
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