Министр обороны Азербайджана и представитель НАТО обсудили поствоенную обстановку на Южном Кавказе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник провел в Баку переговоры с делегацией во главе с заместителем помощника генсека НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

«Гасанов рассказал Коломине о работах, проводимых на освобожденных азербайджанских территориях, а также о текущей ситуации на границе Азербайджана», - сообщает Минобороны.

Министр также выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с НАТО, достигнутыми положительными результатами и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимодействия.

«Коломина, в свою очередь, выразил готовность НАТО оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе Южного Кавказа», - подчеркнули в ведомстве.

Стороны также обсудили поствоенную (после завершения азербайджано-армянской войны – ИФ) обстановку в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Это первый визит Коломина в Азербайджан после вступления в должность.

Э.Шафиев