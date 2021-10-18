ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Inspector» и «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector» и по приобретению новых лицензий для ПО «Trendmicro Deep Discovery Email Inspector»
С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе Банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 22 октября 2021 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис Банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008
Конкурсный (Тендерный) Комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).
Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета
Наиля Алиева
Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 5514)
Факс: 012 437-71-21
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