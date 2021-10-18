ВТБ (Азербайджан) повышает доходность по вкладу «Универсал» до 10,2%

ВТБ (Азербайджан) повышает базовые процентные ставки по вкладу «Универсал» в национальной валюте. Максимальная доходность депозита составит до 10,2% годовых.
Вклад «Универсал» доступен клиентам в национальной валюте на срок до 1095 дней, в иностранной – на срок до 731 дня. Минимальная сумма вклада составляет 100манатов в национальной валюте, 100 долларов или 5000 рублей – в иностранной. Предусматривается частичное пополнение вклада.
«ВТБ стремится предложить клиентам максимально выгодные условия для сбережения личных средств. Депозитные продукты нашего банка востребованы на рынке, особенно большим спросом пользуются вклады в национальной валюте. Вчастности, портфель подепозитам клиентов-физических лиц поитогам девяти месяцев увеличился на20,8% с начала года, составив 31,7млн манатов. Учитывая высокий спрос надепозиты, ВТБ (Азербайджан) увеличивает ставки в рамках линейки сбережений и предлагает клиентам преумножать средства в той валюте, в которой они зарабатывают или тратят», – отметил и.о. председателя правления ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин.
Клиентам ВТБ (Азербайджан) также доступны вклад «Авансовый», предлагающий выплату процентных доходов в начале срока размещения, долгосрочный вклад «Выгодный» идепозит накороткий срок- «Свободный».
Общий депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) наконец сентября составил 96,2млн манатов, увеличившись сначала года на16,7%.
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