ЗАО "НБКО Embafinans" планирует размещение облигаций на 3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, на площадке которой планируется размещение ценных бумаг.

Решением биржи, облигации Embafinans 18 октября включены в листинг на БФБ.

Эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Облигации эмитируются со сроком обращения три года и по ставке 10% годовых.

Андеррайтером размещения облигаций выступит инвестиционная компания ЗАО «AzFinance».

Embafinans в июне-августе 2021 года осуществила две эмиссии облигаций, смогла привлечь за счет их размещения 5,5 млн манатов.

НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов.

Р.Ахмедов