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Финансы 18.10.2021 15:35

НБКО Embafinans планирует размещение облигаций на 3 млн манатов

ЗАО "НБКО Embafinans" планирует размещение облигаций на 3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, на площадке которой планируется размещение ценных бумаг.

Решением биржи, облигации Embafinans 18 октября включены в листинг на БФБ.

Эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.

Облигации эмитируются со сроком обращения три года и по ставке 10% годовых.

Андеррайтером размещения облигаций выступит инвестиционная компания ЗАО «AzFinance».

Embafinans в июне-августе 2021 года осуществила две эмиссии облигаций, смогла привлечь за счет их размещения 5,5 млн манатов.

НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НКБО, ОБЛИГАЦИИ, ЭМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]