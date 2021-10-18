ЗАО "НБКО Embafinans" планирует размещение облигаций на 3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на Бакинской фондовой бирже, на площадке которой планируется размещение ценных бумаг.
Решением биржи, облигации Embafinans 18 октября включены в листинг на БФБ.
Эмиссия разделена на 3 тыс. облигаций номиналом в 1 тыс. манатов за ценную бумагу.
Облигации эмитируются со сроком обращения три года и по ставке 10% годовых.
Андеррайтером размещения облигаций выступит инвестиционная компания ЗАО «AzFinance».
Embafinans в июне-августе 2021 года осуществила две эмиссии облигаций, смогла привлечь за счет их размещения 5,5 млн манатов.
НБКО Embafinans создано в 2012 году. Уставный капитал общества равен 10 млн манатов.
Р.Ахмедов
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