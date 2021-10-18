Цены на нефть растут более чем на 1%, Brent - $85,72 за баррель

Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов в понедельник.

На рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

При этом аналитики из OANDA полагают, что прогнозируемая холодная зима усугубит энергетический кризис.

"Кажется, дефицит на нефтяном рынке обречен на худшее из-за усиления энергетического кризиса, учитывая то, что на севере погода уже становится холоднее" - написал в комментарии эксперт OANDA Эдвард Мойя.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в понедельник составляет $85,72 за баррель, что на $0,86 (1,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,57 за баррель, что на $1,29 (1,57%) выше итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

"Цены на нефть потенциально могут подскочить до $150 за баррель в 2023 или в 2024 году" - считает аналитик Bernstein Нил Беверидж.