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Цена на нефть

15.10 $/bbl   WTI 82.28 0.97 Brent 84.86 0.86

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.10.2021 15:45

Цены на нефть растут более чем на 1%, Brent - $85,72 за баррель

Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов в понедельник.

На рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.

При этом аналитики из OANDA полагают, что прогнозируемая холодная зима усугубит энергетический кризис.

"Кажется, дефицит на нефтяном рынке обречен на худшее из-за усиления энергетического кризиса, учитывая то, что на севере погода уже становится холоднее" - написал в комментарии эксперт OANDA Эдвард Мойя.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в понедельник составляет $85,72 за баррель, что на $0,86 (1,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $83,57 за баррель, что на $1,29 (1,57%) выше итогового значения предыдущей сессии.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

"Цены на нефть потенциально могут подскочить до $150 за баррель в 2023 или в 2024 году" - считает аналитик Bernstein Нил Беверидж.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]