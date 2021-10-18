Цена на недвижимость в Великобритании достигла рекорда

Начальная цена на недвижимость в Великобритании достигла рекордного максимума во всех регионах страны впервые с 2007 года на фоне низких процентных ставок, свидетельствуют данные портала недвижимости Rightmove.
Показатель в октябре вырос на 1,8% в октябре, что стало максимальным подъемом для этого месяца с 2015 года. Таким образом, средняя начальная цена достигла рекордных 344,445 тыс. фунтов стерлингов ($473,784 тыс.).
Финансовые рынки сигнализируют, что инвесторы ждут от Банка Англии (ЦБ Великобритании) повышения ключевой ставки уже в конце текущего года, что приведет к росту стоимости кредитов.
"Ипотечные ставки ниже, чем когда-либо, и кредиторы охотно выдают кредиты в условиях высокой конкуренции на рынке, при этом темпы занятости и роста зарплат остаются активными", - говорит аналитик Rightmove Тим Баннистер.
Несмотря на прекращение временного снижения налога на сделки с недвижимостью, высокие темпы продаж сохраняются на фоне стремления заключить сделку до повышения ставок. По данным Rightmove, число объектов недвижимости на рынке растет, однако спрос по-прежнему превышает предложение.
Самый существенный рост был зафиксирован в Лондоне, который отставал от других регионов Великобритании по темпам в течение последнего года. Средняя начальная цена на недвижимость выросла на 1,9%, до 650,683 тыс. фунтов.
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