"Нафтогаз Украины" подал германскому регулятору заявку на участие в сертификации "Северного потока 2" - глава правления НАК

НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2", сообщил глава правления компании Юрий Витренко.
"Нафтогаз Украины", как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" перед немецким регулятором", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
"Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток 2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству", - добавил он.
Витренко напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы на рынках ЕС, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому, по его словам, сертификация оператора "Северного потока 2" нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийских рынках.
"Подчеркну, вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона", - отметил он.
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