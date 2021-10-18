Украине следует ввести режим ЧП в энергетике, газа в ПХГ может не хватить на всю зиму - Тимошенко

Ситуация в энергетической сфере на Украине становится критической, поскольку объемов газа в хранилищах может не хватить на всю зиму, а люди и учреждения получают платежки в несколько раз выше, чем было обещано властью, заявила народный депутат, лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Перекладывать ответственность за беспомощность власти в вопросе тарифов на газ нельзя! Поэтому нужно немедленно начать действовать, чтобы решить тот коллапс, который уже сегодня негативно сказывается на платежках и может поставить людей на грань выживания. Для того, чтобы решить ситуацию уже сейчас есть все возможности, стоит только начать действовать" - цитирует Тимошенко пресс-служба "Батькивщины".
Политик предлагает собственный план действий по выходу из энергетического кризиса. Он предусматривает введение в энергетике чрезвычайного положения и несколько неотложных шагов, среди которых немедленное прекращение экспорта природного газа из Украины, срочное устранение всех посредников между добытчиками газа и облгазами, скорейшее принятие закона о направлении дешевого газа собственной украинской добычи на нужды населения.
"Я хочу, чтобы парламент вернул себе функции парламента, чтобы мы наконец принимали нужные людям решения, а не обслуживали чужие коррупционные интересы", - отметила Тимошенко.
Она также раскритиковала меморандум, предложенный кабинетом министров местным общинам, потребовала создания в парламенте временной следственной комиссии и заявила об инициировании отчета премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о готовности страны к отопительному сезону.
Между тем, искусственное регулирование цены на добываемый природный газ частными газодобывающими предприятиями, по мнению Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ), несет в себе риски падения газодобычи в стране.
"Инициатива по ограничению прав независимых газодобытчиков продавать газ по рыночным ценам противоречит закону Украины "О рынке природного газа", а также всем внедренным в последние годы реформам по либерализации рынка газа на Украине. Это нанесет удар по имиджу Украины на международной арене и негативно повлияет на евроинтеграционные процессы", - говорится в заявлении ассоциации.
В АГКУ убеждены, что любые попытки использования краткосрочных, искусственных и нерыночных методов непременно приведут к негативным последствиям для экономики Украины и нефтегазодобывающей отрасли в частности.
"Через внедрение механизма регулирования цены частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурения новых скважин. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты", - отмечается в заявлении.
По данным ассоциации, за последние пять лет частные газодобывающие предприятия нарастили объемы добычи более чем на 20%. По результатам 2021 года общая добыча независимыми компаниями должна составить 5 млрд куб. м, что станет рекордом для Украины.
"В то же время, остановка инвестиционной деятельности приведет к ежегодному падению добычи частными компаниями на 10%, что, в свою очередь, потребует увеличения поставок на Украину импортного газа. Это ослабит энергетическую безопасность Украины, особенно учитывая запуск "Северного потока 2" и риск сокращения или даже полного прекращения транзита российского газа через нашу страну", - подчеркивает АГКУ.
Кроме того, отмечают в ассоциации, предложения по искусственному регулированию цены нанесут удар по инвестиционному имиджу Украины. Так, привлечение миллиардных инвестиций в нефтегазовые проекты, которые, в частности, предусмотрены подписанными соглашениями о разделе продукции, будут невозможны. Это приведет к потере более 12 млрд гривен в ближайшие пять лет.
"Подчеркиваем, что отрасль, которая инвестирует в масштабные, долгосрочные нефтегазовые проекты не воспринимает ручных, кратковременных и эмоциональных решений", - резюмируется в заявлении.
Ранее, 13 октября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что обсуждал с Игорем Абрамовичем (парламентская фракция ОПЗЖ, совладелец ООО "Укргаз Инвест") возможность временно обязать на законодательном уровне частные газодобывающие компании продавать газ по себестоимости с небольшой маржой, а не по текущим высоким рыночным ценам.
"Я его (Абрамовича - ИФ) спрашивал как фокус-группу. Мы обсуждали законодательную инициативу: на этот особенный период, когда не хватает газа, когда такие колебания цены на Украине, взять все украинские компании, в том числе частных газодобытчиков, а это компании Рината Ахметова, Злочевского, Коломойского и так далее. Взять весь объем добычи украинского газа, и временно запретить им продавать, как они сейчас это делают - по 45 грн./куб. м на энергетический бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", - сказал он.
Представители центральной и местной власти Украины в конце сентября подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне. Он заключен между кабинетом министров в лице премьер-министра Украины, министра развития громад и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей.
Местные органы власти получили возможность покупать газ для отопления бюджетных учреждений в грядущем отопительном сезоне по цене 13,6 грн./куб. м (без НДС).
Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м. В текущий отопительный сезон страна вошла с запасами газа в ПХГ на уровне 18,7 млрд куб. м. Отбор газа стартовал в начале октября. Со 2 по 17 октября 2021 года Украина снизила запасы газа в ПХГ на 1,1% - до 18 млрд 664,9 млн куб. м, свидетельствуют данные "Укртрансгаза".
Официальный курс на 18 октября - 26,34 грн./$1.
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