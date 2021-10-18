Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9689 RUR   0.0239 GBR   2.3344 TRY   0.1834

Цена на нефть

15.10 $/bbl   WTI 82.28 0.97 Brent 84.86 0.86

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.10.2021 19:35

Позиции Москвы и Тегерана совпадают по большинству ключевых проблем глобальной и региональной повестки - начальник Генштаба ВС РФ

Сотрудничество Москвы и Тегерана последовательно развивается, позиции сторон по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности совпадают, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, наши контакты остаются достаточно интенсивными", - сказал Герасимов на переговорах с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери в понедельник.

Герасимов отметил сходные подходы Москвы и Тегерана к решению основных вопросов глобальной и региональной безопасности.

"По большинству ключевых проблем региональной и глобальной повестки дня наши позиции совпадают или очень близки", - сказал российский военачальник.

Герасимов отметил, что "Иран - ближайший партнер России".

"Отношения между нашими странами опираются на многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Их отличает высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимания, готовность координировать подходы по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Герасимов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВТС, ОЦЕНКА


Похожие новости


Главы МИД РФ и Ирана обозначили настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД Тегеран готов подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Москвой - МИД Ирана В Кремле заявляют о готовности Москвы к встрече Путина с президентом Ирана Торгово-экономическим отношениям Москвы и Тегерана необходим скачок - глава МИД Ирана Лавров в среду в Москве проведет переговоры с новым главой МИД Ирана Мирзоян - в Иран, Симонян - в Россию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]