Позиции Москвы и Тегерана совпадают по большинству ключевых проблем глобальной и региональной повестки - начальник Генштаба ВС РФ

Сотрудничество Москвы и Тегерана последовательно развивается, позиции сторон по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности совпадают, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, наши контакты остаются достаточно интенсивными", - сказал Герасимов на переговорах с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери в понедельник.

Герасимов отметил сходные подходы Москвы и Тегерана к решению основных вопросов глобальной и региональной безопасности.

"По большинству ключевых проблем региональной и глобальной повестки дня наши позиции совпадают или очень близки", - сказал российский военачальник.

Герасимов отметил, что "Иран - ближайший партнер России".

"Отношения между нашими странами опираются на многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Их отличает высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимания, готовность координировать подходы по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Герасимов.