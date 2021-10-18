Позиции Москвы и Тегерана совпадают по большинству ключевых проблем глобальной и региональной повестки - начальник Генштаба ВС РФ

Сотрудничество Москвы и Тегерана последовательно развивается, позиции сторон по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности совпадают, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, наши контакты остаются достаточно интенсивными", - сказал Герасимов на переговорах с начальником Генштаба Ирана Мохаммадом Хосейном Багери в понедельник.
Герасимов отметил сходные подходы Москвы и Тегерана к решению основных вопросов глобальной и региональной безопасности.
"По большинству ключевых проблем региональной и глобальной повестки дня наши позиции совпадают или очень близки", - сказал российский военачальник.
Герасимов отметил, что "Иран - ближайший партнер России".
"Отношения между нашими странами опираются на многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Их отличает высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимания, готовность координировать подходы по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес", - сказал Герасимов.
Глава МИД Азербайджана и вице-президент МККК обсудили гуманитарную миссию на Южном Кавказе
В Физули к 2040 году будут проживать 50 тыс. человек – глава Госкомитета
Министр обороны Азербайджана и представитель НАТО обсудили поствоенную обстановку на Южном Кавказе
ЛУКОЙЛ подал в госорганы Румынии заявку на дальнейшую оценку ресурсов проекта на шельфе
"Нафтогаз" может обеспечить спрос промпредприятий в газе по рыночным ценам - Витренко
Норвежское СП с участием ЛУКОЙЛа пробурило первую разведочную скважину, изучает результаты
При нападении в Норвегии, жертвами которого стали пять человек, было применено холодное оружие - полиция
В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончалось 13 человек
Евросоюз поставил партнерам более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 - глава ЕК
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) повышает доходность по вкладу «Универсал» до 10,2%
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению межсетевого экрана от компании Fortinet
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии