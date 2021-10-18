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Регион 18.10.2021 20:04

Военное сотрудничество между Тегераном и Москвой может стать импульсом для расширения двусторонних отношений - начальник Генштаба Ирана

Иран и Россия имеют потенциал расширения двусторонних связей, этому могут способствовать отношения, налаженные между военными ведомствами двух стран, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"В последние годы наше двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется. Однако, у нас есть возможности для ещё большего расширения наших отношений", - сказал Багери в ходе переговоров с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым в понедельник.

По его словам, дополнительным импульсом к расширению сотрудничества между Москвой и Тегераном могут послужить крепнущие связи вооружённых сил Ирана и России.

Примером плодотворных двусторонних отношений военачальник назвал сотрудничество его страны с Россией на сирийском треке в борьбе с международным терроризмом.

"Сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться по различным областям. Наглядным примером этого сотрудничества является наше плодотворное сотрудничество в Сирии. В рамках данного двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется расширению военного двустороннего сотрудничества. Мы уже более десяти лет сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Особенно - в Сирии. И мы также поддерживаем друг друга и советуемся относительно разных вопросов, возникающих, в том числе, в регионе и мире", - сказал Багери.

Он отметил, что между Ираном и Россией "подписаны и выполняются несколько договоров как на уровне президентов, так и на уровне правительств". "Это лишний раз подчёркивает то высокое значение, которое придаётся этим отношениям в наших странах", - подчеркнул начальник иранского Генштаба.

По его словам, после смены правительства в Иране новый кабинет министров "также особо относится к отношениям с Российской Федерацией".

Багери поблагодарил российскую сторону за приглашение приехать в Россию и за то, что группа иранских кораблей впервые была принята в Санкт-Петербурге в рамках Главного военно-морского парада.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОТЕНЦИАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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