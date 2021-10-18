В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончалось 13 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1245 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 503,452 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1896 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 13 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 778 человек.
От COVID-19 вылечились 478,812 тыс. (+409 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 862 человек.
За сутки медики провели 7 153 теста на коронавирус против 11 261 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 32,555 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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