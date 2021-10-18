Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9689 RUR   0.0239 GBR   2.3344 TRY   0.1834

Цена на нефть

15.10 $/bbl   WTI 82.28 0.97 Brent 84.86 0.86

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 18.10.2021 18:36

В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончалось 13 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1245 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 503,452 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1896 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 13 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 778 человек.

От COVID-19 вылечились 478,812 тыс. (+409 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 862 человек.

За сутки медики провели 7 153 теста на коронавирус против 11 261 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 32,555 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане существенный рост новых случаев COVID-19, 14 человек скончались В Азербайджане суточный рост новых случаев COVID-19, 11 человек скончались В Азербайджане незначительный суточный спад новых случаев COVID-19, 17 человек скончались В Азербайджане двукратный суточный прирост новых случаев COVID-19 В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончалось 13 человек В Азербайджане рост новых случаев COVID-19, скончалось 15 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]