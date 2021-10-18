Цены на нефть перешли к снижению, Brent - $84,7 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в понедельник после уверенного подъема ранее в ходе торгов.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 составляет $84,7 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,44 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
При этом за минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI - на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI - с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.
На рынке сохраняется недостаточное предложение на фоне усилившегося спроса из-за восстановления экономик после пандемии COVID-19 и перехода энергокомпаний с газа и угля на нефть.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в результате энергокризиса спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы.
При этом аналитики из OANDA полагают, что прогнозируемая холодная зима усугубит энергетический кризис.
Высокая активность торгов на рынке опционов на нефть позволяет предположить, что ралли цен на энергоносители, начавшееся в текущем году, еще далеко от завершения, пишет агентство Bloomberg.
Трейдеры ожидают, что цены на WTI поднимутся выше $100 за баррель с недавно достигнутых $82 за баррель уже в декабре. С начала текущего месяца WTI подорожала на 10%, а с начала года - на 70%, однако не достигала отметки в $100 за баррель с обвала цен в 2014 году.
Между тем прогнозы в отношении цены на нефть сорта Brent еще более оптимистичны. Некоторые трейдеры ожидают, что она достигнет рекордных $200 за баррель к декабрю 2022 года, согласно данным QuikStrike.
Глава МИД Азербайджана и вице-президент МККК обсудили гуманитарную миссию на Южном Кавказе
В Физули к 2040 году будут проживать 50 тыс. человек – глава Госкомитета
Министр обороны Азербайджана и представитель НАТО обсудили поствоенную обстановку на Южном Кавказе
При нападении в Норвегии, жертвами которого стали пять человек, было применено холодное оружие - полиция
В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончалось 13 человек
Евросоюз поставил партнерам более 1 млрд доз вакцин от COVID-19 - глава ЕК
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
Премьер Польши заявляет об угрозе авторитаризма в ЕС, призывает лидеров союза к диалогу
Военное сотрудничество между Тегераном и Москвой может стать импульсом для расширения двусторонних отношений - начальник Генштаба Ирана
Решение РФ приостановить работу своего представительства при НАТО продлит "ледниковый период" - глава МИД ФРГ
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
ВТБ (Азербайджан) повышает доходность по вкладу «Универсал» до 10,2%
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению межсетевого экрана от компании Fortinet
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии