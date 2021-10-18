Глава МИД Азербайджана и вице-президент МККК обсудили гуманитарную миссию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял вице-президента Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоннье, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.
“В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения взаимодействия на основании существующих гуманитарных приоритетов с учетом новых реалий в регионе”, - отмечается в информации.
Как сообщает внешнеполитическое ведомство, Байрамов проинформировал Карбоннье о новых реалиях в регионе после конфликта и конкретных шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Карбоннье высоко оценил проделанную азербайджанской стороной работу по возвращению в страну из региона Ближнего Востока граждан, в частности женщин и детей.
Стороны также обменялись мнениями о гуманитарной миссии МККК в регионе.
Х.Насирзаде
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