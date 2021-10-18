Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9689 RUR   0.0239 GBR   2.3344 TRY   0.1834

Цена на нефть

15.10 $/bbl   WTI 82.28 0.97 Brent 84.86 0.86

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 18.10.2021 19:39

Глава МИД Азербайджана и вице-президент МККК обсудили гуманитарную миссию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял вице-президента Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоннье, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

“В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения взаимодействия на основании существующих гуманитарных приоритетов с учетом новых реалий в регионе”, - отмечается в информации.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, Байрамов проинформировал Карбоннье о новых реалиях в регионе после конфликта и конкретных шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Карбоннье высоко оценил проделанную азербайджанской стороной работу по возвращению в страну из региона Ближнего Востока граждан, в частности женщин и детей.

Стороны также обменялись мнениями о гуманитарной миссии МККК в регионе.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, МККК, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Лавров заявил о заинтересованности России во взаимодействии с МККК по Карабаху Глава МИД Азербайджана и гендиректор Красного Креста обсудили обстрел ВС Армении мирных жителей МККК продолжит реализацию с Азербайджаном гуманитарных проектов по Карабаху – глава организации МККК не будет сокращать присутствие на Украине МИД РФ: обстрел, в результате которого в Донецке погиб сотрудник МККК, велся с позиций украинских военных

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]