Глава МИД Азербайджана и вице-президент МККК обсудили гуманитарную миссию на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял вице-президента Международного комитета Красного Креста Жиля Карбоннье, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

“В ходе встречи была подчеркнута важность продолжения взаимодействия на основании существующих гуманитарных приоритетов с учетом новых реалий в регионе”, - отмечается в информации.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, Байрамов проинформировал Карбоннье о новых реалиях в регионе после конфликта и конкретных шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Карбоннье высоко оценил проделанную азербайджанской стороной работу по возвращению в страну из региона Ближнего Востока граждан, в частности женщин и детей.

Стороны также обменялись мнениями о гуманитарной миссии МККК в регионе.

Х.Насирзаде