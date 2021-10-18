НАТО не получало уведомления о решении России закрыть свою миссию при альянсе, заявляют в Брюсселе

В брюссельской штаб-квартире НАТО знают о решении о России закрыть свою дипломатическую миссию при альянсе только из сообщений прессы, но приняли к сведению заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Мы приняли к сведению высказывания министра Лаврова, переданные СМИ, но не получили официальных сообщений по существу вопроса, который он поднял", - сказал журналистам источник в НАТО.

Ранее в понедельник Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. "Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года. И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве королевства Бельгии", - сказал министр.

"Если у НАТО возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии. Послу, который обеспечивает двусторонние отношения", - сказал Лавров.