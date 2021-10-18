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СНГ 18.10.2021 21:13

Делегация талибов 19 октября прибудет в Россию на встречу московского формата по Афганистану

Делегация движения "Талибан" во главе с заместителем премьер-министра Афганистана Абдулом Саламом Ханафи во вторник прибудет в Москву, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя талибов Инамуллу Самангани.

"Высокопоставленная делегация Исламского эмирата Афганистан во главе с заместителем премьер-министра Абдулом Саламом Ханафи, завтра прибудет в Москву", - приводит телеканал слова Самангани.

По данным представителя талибов, в состав делегации также входит глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки и другие министры.

Как сообщил в свою очередь замминистра информации и культуры Афганистана Забиулла Муджахид, на московской встрече, которая намечена на 20 октября, стороны обсудят политические и экономические вопросы.

"Мы надеемся, что эта встреча приведет к положительным политическим шагам, а также к шагам на пути к признанию другими странами Исламского эмирата Афганистан", - заявил Муджахид.

Как отмечается, на встречу в Москве приглашены также представители США, Китая Пакистана, Ирана и Индии.

Встреча московского формата по Афганистану пройдет в Москве 20 октября. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, накануне встречи, 19 октября, состоится встреча "расширенной тройки" по Афганистану - США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".

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Тэги: АФГАНИСТАН, РОССИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]