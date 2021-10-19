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Регион 19.10.2021 13:03

Вступление в ШОС окажет позитивное влияние на экономику Ирана - МИД РФ

Вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества положительно скажется на экономике страны, в том числе снизит негативное воздействие американских санкций, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Подключение к сотрудничеству в рамках Организации может оказать позитивное воздействие на иранскую экономику, в том числе в плане купирования негативного эффекта от американских санкций, которые мы считаем незаконными и неприемлемыми", - сказал Панкин в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что Москва приветствует принятое по итогам состоявшегося в сентябре саммита ШОС в Душанбе решение о начале процедуры приема Ирана в организацию в качестве полноправного члена.

"Это повысит совокупный потенциал и международный авторитет ШОС, будет способствовать развитию транспортной взаимосвязанности и формированию широкого интеграционного контура на пространстве Евразии", - добавил замминистра.

Панкин отметил, что Иран, который с 2005 года имеет в ШОС статус наблюдателя, является "неотъемлемой частью пространства организации, прежде всего в силу политических, географических и исторических факторов".

"Поэтому принятое на сентябрьском саммите ШОС в Душанбе решение о начале процедуры приема ИРИ в ШОС видится логичным, отражающим интересы как государств-членов, так и самого Ирана. При этом необходимо иметь в виду, что до обретения полноправного членства иранской стороне предстоит выполнить целый ряд формальностей, в том числе по подключению к нормативно-правовой базе организации", - сказал он.

По словам замглавы МИД РФ, вступление Ирана в ШОС позволит укрепить совокупный стратегический потенциал объединения, кроме того значение иранский фактор имеет для углубления взаимодействия на "приоритетном и наиболее продвинутом в ШОС направлении, связанном с обеспечением региональной безопасности, в частности, в свете задач по купированию рисков, исходящих с территории Афганистана".

"Безусловно, Иран с его крупным и емким рынком, значительными ресурсами мог бы придать дополнительный импульс активно набирающему обороты торгово-экономическому вектору сотрудничества ШОС. Транзитные возможности Ирана откроют новые перспективы для выстраивания транспортной взаимосвязанности в регионе, например, через развитие Международного транспортного коридора "Север-Юг"", - подчеркнул российский дипломат.

По его словам, в более широком смысле речь может идти о подключении иранской стороны к сопряжению строительства ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс, один путь" и продвижению инициативы президента России о формировании Большого Евразийского партнерства.

17 сентября на саммите ШОС в Душанбе было принято решение о запуске приема Ирана в организацию в качестве полноправного члена.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ШОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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