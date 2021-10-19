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АПК 19.10.2021 13:16

Активная фаза учений НАТО по ядерному сдерживанию стартовала на юге Европы

На юге Европы началась активная фаза ежегодных учений НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, следует из данных альянса.

"Десятки самолетов из стран-членов альянса тренируются в защите европейских союзников по НАТО. Учения Steadfast Noon, которые продлятся всю неделю, проходят в Южной Европе. В них задействованы самолеты и персонал из 14 стран-членов НАТО", - сообщили в Североатлантическом союзе.

При этом подчеркивается, что учения являются рутинными и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями. Каждый год они проводятся в разных странах НАТО. Steadfast Noon включает в себя тренировочные полеты истребителей двойного назначения (способных нести ядерные авиабомбы), а также обычных реактивных самолетов. В учениях также задействованы разведывательные самолеты и самолеты-заправщики. В альянсе указывают, что реальное боевое оружие не используется.

"Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО", - подчеркнули в альянсе.

Как сообщают в соцсетях западные наблюдатели, накануне в Италию на авиабазы Геди и Авиано начали прибывать истребители стран-членов НАТО. Из их сведений следует, что учения будут проходить именно в Италии.

По данным Института исследования проблем мира и политики безопасности при Гамбургском университете (ISFH), США располагают на базах в Европе и Турции арсеналом из 100 ядерных авиабомб.

Ядерные авиабомбы B61-3 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 60 или 170 килотонн и B61-4 с изменяемой мощностью 0,3, 1,5, 10 или 45 килотонн размещены в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.

В частности, в подземных складах на авиабазе в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце в Германии размещено 20 авиабомб.

На авиабазах Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция) также под присмотром американских военных хранится по 20 ядерных авиабомб.

Авиабомбы могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35, Tornado и F/A-18.

В 2022 эти авиабомбы планируется заменить на новые варианты - B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн). В 2015 году эта модификация без боезаряда прошла испытание в американском штате Невада. Размещение планируется на базах НАТО в Европе, начиная с 2022 года.

Особенность новой авиабомбы, способной заменить старые модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

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Тэги: НАТО, УЧЕНИЯ, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]