РФ и США продолжат сотрудничество по климату - вице-премьер Оверчук

Россия и США намерены продолжить сотрудничество и контакты по климатической повестке, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Такое предложение прозвучало от Джона Керри (спецпредставитель США по вопросам климата - ИФ) по климатической повестке. Конечно, необходимо общаться на более рабочем уровне. Сейчас такие контакты у нас организуются на уровне соответствующих министерств. Здесь будет продолжение по климату", - сказал Оверчук в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".

Он отметил, что позитивная динамика в отношениях с США есть.

"Сейчас очень много будет зависеть от них и от нас, чтобы эту динамику наращивать, развивать экономические связи, развивать связи в области климатической повестки", - сказал Оверчук.

По мнению вице-премьера, совместная работа над климатической повесткой может стать объединяющим началом для РФ и США.

Он также добавил, что расширение связей в области экономики и торговли поможет сломать стереотипы, которые есть у США в отношении России.