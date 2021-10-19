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Дальнее зарубежье 19.10.2021 13:43

Антиталибовский Фронт объявил о начале партизанской войны против радикалов в афганской провинции Каписа

Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против боевиков движения "Талибан" в провинции Каписа.

В видеообращении Фронта, которое размещено на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести вооруженную партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.

Боевики движения "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватили практически без боя почти все провинции страны. 15 августа радикалы также без боестолкновений овладели Кабулом, столицей страны, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

После этого более двух недель талибы, неся большие потери убитыми и попавшими в плен, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. По сообщению Фронта, одновременно с Панджшером ими было организовано вооруженное сопротивление в долине Андараб соседней провинции Баглан.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРОВИНЦИЯ, ФРОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]