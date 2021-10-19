Антиталибовский Фронт объявил о начале партизанской войны против радикалов в афганской провинции Каписа

Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против боевиков движения "Талибан" в провинции Каписа.
В видеообращении Фронта, которое размещено на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести вооруженную партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.
Боевики движения "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватили практически без боя почти все провинции страны. 15 августа радикалы также без боестолкновений овладели Кабулом, столицей страны, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.
После этого более двух недель талибы, неся большие потери убитыми и попавшими в плен, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. По сообщению Фронта, одновременно с Панджшером ими было организовано вооруженное сопротивление в долине Андараб соседней провинции Баглан.
Глава МИД Словакии сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана обсуждался широкий спектр двустороннего сотрудничества
Баку и Братислава готовят для подписания 10 документов – Байрамов
На выставке Rebuild Karabagh 5 стран будут представлены национальными павильонами
Российские компании инвестируют в экономику Армении более $1 млрд в ближайшие годы - Решетников
Транспортировка нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 7,5%
Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 получили субсидии на 62 млн манатов
Число браков в Азербайджане за 8 месяцев увеличилось на 54%, разводов – на 17%
Талибы поддержали кампанию ВОЗ по вакцинации афганцев от полиомиелита
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241 млн - университет Хопкинса
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
NEQSOL Holding прокомментировал намерение купить акции крупнейшего производителя цемента в Украине
ВТБ (Азербайджан) повышает доходность по вкладу «Универсал» до 10,2%
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии