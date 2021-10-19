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ТЭК 19.10.2021 13:57

США призвали Россию нарастить поставки газа в Европу - Оверчук

Представители администрации США на встрече с российской делегацией, возглавляемой вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, на прошлой неделе призывали Россию нарастить поставки газа в Европу.

"Коллеги призывают сегодня Россию нарастить поставки газа в Европу. Понятно, что для этого нужны контракты, для этого требуются трубопроводные системы", - заявил Оверчук в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьевым".

Визит Оверчука в США состоялся на прошлой неделе, замглавы российского правительства возглавляет российскую делегацию на осенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Также он провел переговоры с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман, помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри и др.

"Об этом (поставках газа в Европу - ИФ) мы говорили с Уэнди Шерман, и с Салливаном, и с Сингхом (заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх - ИФ). И я доводил до американской стороны нашу позицию относительно наших оценок причин того, что сегодня произошло в Европе на газовом рынке", - сказал во вторник Оверчук.

По его словам, США объясняют озабоченность поставками газа на европейский рынок тем, что "заинтересованы, как они говорят, в стабильной Европе".

"Сегодня нас как раз призывают продавать газ в Европу и говорят о том, что, если вы будете продавать газ в Европу, вы пошлете четкий сигнал, что вы не используете газ в качестве оружия. Но мы и так его никогда не использовали в качестве оружия", - прокомментировал Оверчук позиции США и России.

"Но при этом они выступают против "Северного потока 2", - добавил вице-премьер.

"Мы доводим позицию Российской Федерации до американской стороны. Они ее внимательно выслушивали, кто-то с ней не соглашался из них, кто-то не комментировал, но было понятно, что принимает это во внимание. У нас есть своя позиция, у них есть своя позиция, это нормально", - резюмировал он.

В пятницу Госдеп США распространил заявление о том, что Шерман на встрече с Оверчуком призвала Россию содействовать энергетической безопасности Европы. "Шерман призвала Россию делать больше для обеспечения европейской энергетической безопасности", - отмечалось в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

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Тэги: РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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