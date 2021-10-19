МИД Турции вызвал послов из 10 стран из-за высказываний в поддержку правозащитника

МИД Турции вызвал послов 10 стран в связи с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу, сообщает во вторник турецкое издание "Дейли Хюрриет" со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, по их данным, во внешнеполитическое ведомство были вызваны дипломатические представители Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и США после того как на страницах в твиттере дипмиссий этих стран были размещены призывы к освобождению Кавалы.

"Заявления дипломатов, которые работают в нашей стране, призванные повлиять на турецкую судебную систему, неприемлемы", - приводит газета заявление пресс-секретаря правящей "Партии справедливости и развития" Омера Челика.

Он подчеркнул, что Турция является суверенным правовым государством, и ее судебная система независима.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил, что дипломаты обязаны уважать судебную систему страны, в которой они служат.

"Согласно нашей конституции, ни один посол не может давать советы нашим судам или приказывать им делать что-либо", - сказал он.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал высказывания послов "неприемлемыми".

Турецкий предприниматель, правозащитник и меценат Осман Кавала был арестован в 2017 году по обвинениям, связанным с протестами против вырубки лесов в парке Гези, которые проходили в Турции в 2013 году. Его оправдали по этому делу, затем ему предъявили обвинения в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.