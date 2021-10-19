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Регион 19.10.2021 14:10

МИД Турции вызвал послов из 10 стран из-за высказываний в поддержку правозащитника

МИД Турции вызвал послов 10 стран в связи с призывом освободить правозащитника Османа Кавалу, сообщает во вторник турецкое издание "Дейли Хюрриет" со ссылкой на дипломатические источники.

В частности, по их данным, во внешнеполитическое ведомство были вызваны дипломатические представители Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии, Новой Зеландии и США после того как на страницах в твиттере дипмиссий этих стран были размещены призывы к освобождению Кавалы.

"Заявления дипломатов, которые работают в нашей стране, призванные повлиять на турецкую судебную систему, неприемлемы", - приводит газета заявление пресс-секретаря правящей "Партии справедливости и развития" Омера Челика.

Он подчеркнул, что Турция является суверенным правовым государством, и ее судебная система независима.

Министр юстиции Абдулхамит Гюль заявил, что дипломаты обязаны уважать судебную систему страны, в которой они служат.

"Согласно нашей конституции, ни один посол не может давать советы нашим судам или приказывать им делать что-либо", - сказал он.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал высказывания послов "неприемлемыми".

Турецкий предприниматель, правозащитник и меценат Осман Кавала был арестован в 2017 году по обвинениям, связанным с протестами против вырубки лесов в парке Гези, которые проходили в Турции в 2013 году. Его оправдали по этому делу, затем ему предъявили обвинения в участии в попытке государственного переворота в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ДИПЛОМАТЫ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]