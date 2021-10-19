Азербайджан в январе-сентябре увеличил добычу газа на 15,1%, нефти с конденсатом - сократил на 0,9%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-сентябре 2021 года составила 25 млн 868 тыс. тонн, что на 0,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 25 млн 820,5 тыс. тонн (спад на 0,7%).

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в отчетный период 2021 года составила 31 млрд 693,5 млн кубометров (рост на 15,1%). При этом, добыча товарного газа составила 23 млрд 398 млн кубометров (рост на 19,3%).

В 2020 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 585,4 тыс. тонн, газа - 36 млрд 713,3 млн кубометров.

Н.Аббасова