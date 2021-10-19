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ТЭК 19.10.2021 13:06

Азербайджан в январе-сентябре увеличил добычу газа на 15,1%, нефти с конденсатом - сократил на 0,9%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-сентябре 2021 года составила 25 млн 868 тыс. тонн, что на 0,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 25 млн 820,5 тыс. тонн (спад на 0,7%).

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в отчетный период 2021 года составила 31 млрд 693,5 млн кубометров (рост на 15,1%). При этом, добыча товарного газа составила 23 млрд 398 млн кубометров (рост на 19,3%).

В 2020 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 585,4 тыс. тонн, газа - 36 млрд 713,3 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]