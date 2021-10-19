В Азербайджане в сентябре произведено максимальное число легковых автомобилей с начала 2021г

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-сентябре 2021 года составило 1,516 тыс. единиц, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 9,7%.
В январе было произведено 96 автомобилей, в феврале – 120, в марте – 192, в апреле – 100, в мае – 145, в июне – 142, в июле – 145, в августе – 274, в сентябре - 246. Таким образом, в сентябре объем производства автомобилей был рекордным с начала 2021 года.
На складах производителей на 1 октября 2021 года имеется 366 единиц легковых автомобилей.
По данным статистики, в январе-сентябре 2021 года в стране произведено 510 тракторов, что в 2,3 раза больше показателя января-сентябре 2020 года.
На складах на 1 октября 2021 года имеется 57 тракторов.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
В 2020 году в Азербайджане производство автомобилей составило 1,949 тыс. единиц, что на 17,4% меньше чем в 2019 году. В 2020 году в Азербайджане также было произведено 300 тракторов различного назначения (спад на 66,9%). Спад в производстве был обусловлен ограничениями в деятельности предприятий из-за COVID-19.
Б.Рустамбеков
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