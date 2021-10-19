На выставке Rebuild Karabagh 5 стран будут представлены национальными павильонами

В Азербайджане в выставках Rebuild Karabakh (20-22 октября), Baku Build 2021" и Aquaterm Baku 2021" примут участие 279 компаний из 17 стран, заявил руководитель проекта компании Caspian Event Organisers LLC, являющейся организатором выставок, Рашад Гадимов.

20-22 октября в Бакинском Экспо-центре состоится международная выставка "Rebuild Karabagh" - "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха".

20-23 октября в Экспо-центре состоится Каспийская строительная неделя.

Гадимов на пресс-конференции во вторник заявил, что на выставках будут представлены 279 компаний из 17 стран. При этом половина участников – это иностранные компании.

На выставке Rebuild Karabagh 5 стран – Турция, Израиль, Германия, Грузия и Венгрия - будут представлены национальными павильонами.

Э.Шафиев