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Карабах 19.10.2021 13:26

На выставке Rebuild Karabagh 5 стран будут представлены национальными павильонами

В Азербайджане в выставках Rebuild Karabakh (20-22 октября), Baku Build 2021" и Aquaterm Baku 2021" примут участие 279 компаний из 17 стран, заявил руководитель проекта компании Caspian Event Organisers LLC, являющейся организатором выставок, Рашад Гадимов.

20-22 октября в Бакинском Экспо-центре состоится международная выставка "Rebuild Karabagh" - "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха".

20-23 октября в Экспо-центре состоится Каспийская строительная неделя.

Гадимов на пресс-конференции во вторник заявил, что на выставках будут представлены 279 компаний из 17 стран. При этом половина участников – это иностранные компании.

На выставке Rebuild Karabagh 5 стран – Турция, Израиль, Германия, Грузия и Венгрия - будут представлены национальными павильонами.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ВЫСТАВКА, УЧАСТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]