Expressbank увеличил за 9 месяцев активы на 5%, прибыль – на 9%

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в январе-сентябре 2021 года активы на 4,9% - до 328,82 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября после вычета резервов равен 229,826 млн манатов (рост на 18,2%), в частности потребительские кредиты – 130,682 млн манатов (рост на 14,7%), бизнес-кредиты – 78,822 млн манатов (рост на 20,4%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 199,396 млн манатов (рост на 3,6%). Депозитный портфель на начало октября 2021 года составил 138,285 млн манатов (рост на 16,5%), в том числе вклады населения – 111,3 млн манатов (рост на 19%).
На конец сентября капитал Expressbank составил 129,424 млн манатов (рост на 6,9%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2021 года составила 8,127 млн манатов (рост на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - ИФ).
Expressbank создан в 1989 году. Акционерами банка являются частные лица.
Х.Насирзаде
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