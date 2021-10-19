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Финансы 19.10.2021 13:54

Expressbank увеличил за 9 месяцев активы на 5%, прибыль – на 9%

Азербайджанский «Expressbank» увеличил в январе-сентябре 2021 года активы на 4,9% - до 328,82 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября после вычета резервов равен 229,826 млн манатов (рост на 18,2%), в частности потребительские кредиты – 130,682 млн манатов (рост на 14,7%), бизнес-кредиты – 78,822 млн манатов (рост на 20,4%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 199,396 млн манатов (рост на 3,6%). Депозитный портфель на начало октября 2021 года составил 138,285 млн манатов (рост на 16,5%), в том числе вклады населения – 111,3 млн манатов (рост на 19%).

На конец сентября капитал Expressbank составил 129,424 млн манатов (рост на 6,9%), уставный капитал – 112,545 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-сентябре 2021 года составила 8,127 млн манатов (рост на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - ИФ).

Expressbank создан в 1989 году. Акционерами банка являются частные лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]