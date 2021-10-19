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Финансы 19.10.2021 14:04

Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 получили субсидии на 62 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 получили в 2020-2021гг субсидии на общую сумму 61,7 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что субсидии выданы по процентным ставкам действующих кредитов предпринимателей.

Министр сообщил, что в целом от предпринимателей поступило 6,007 тыс. заявок на получение субсидий, из которых 4,849 тыс. (80,7%) - удовлетворены.

Как сообщалось, власти Азербайджана в 2020-2021гг планирует направить 100 млн манатов на выплату субсидий бизнесу по кредитам на общую сумму 1 млрд манатов. При этом в 2021 году на выплату субсидий будет направлено 80 млн манатов.

Кабинет министров Азербайджана 9 июля 2020 года утвердил правила государственного гарантирования и субсидирования процентов по кредитам предпринимателям. Согласно правилам, гарантии и субсидии выдаются предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19.

Процентные субсидии начисляются и выплачиваются по кредитам, гарантированным государством.

Гарантия не выдается в случае, если сфера деятельности предпринимателей не относится к пострадавшим, если у предпринимателя на 10 марта 2020 года имеется проссрочка по оплате свыше 60 дней, а также если имеется решение суда об изъятии средств со счета предпринимателя.

Гарантия также не выдается аффилированным с банком лицам, субъектам предпринимательства, доля государства в которых превышает 50%, а также предпринимателям, входящим в группу рисковых налогоплательщиков.

По условиям, сумма каждого кредита не должна превышать 3 млн манатов.

Кроме того, правительство субсидирует текущие бизнес-кредиты на общую сумму 1 млрд манатов, по которым не имеется государственных гарантий. При этом по программе субсидированию подлежат 10 процентных пунктов процентной ставки на первый год по текущим банковским кредитам (вне зависимости от сроков и процентных ставок по кредитам).

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КРЕДИТЫ, СУБСИДИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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