Глава МИД Словакии сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана обсуждался широкий спектр двустороннего сотрудничества

Глава МИД Словакии Иваном Корчак прокомментировал переговоры, проведенные с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

«Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за встречу. Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества», - написал Корчак в своем аккаунте в твиттер.

Глава МИД добавил, что «Словакия хочет видеть Южный Кавказ мирным и процветающим».

Э.Шафиев