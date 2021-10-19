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Внешняя политика 19.10.2021 14:13

Глава МИД Словакии сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана обсуждался широкий спектр двустороннего сотрудничества

Глава МИД Словакии Иваном Корчак прокомментировал переговоры, проведенные с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

«Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за встречу. Обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества», - написал Корчак в своем аккаунте в твиттер.

Глава МИД добавил, что «Словакия хочет видеть Южный Кавказ мирным и процветающим».

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, СЛОВАКИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]