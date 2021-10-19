Лавров: новый спецпредставитель США по Афганистану заявил о готовности приехать в Москву

Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в понедельник провел телефонный разговор с российским коллегой Замиром Кабуловым, в ходе которого заявил о готовности приехать в Москву, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану, господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову, выразил сожаление, что так все произошло - он буквально был накануне "московского формата" назначен - и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
"Мы будем рады его видеть", - добавил он.
Министр отметил, что Россия находится, как и большинство других влиятельных в регионе стран, в контакте с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", которое находится у власти в Афганистане, и "побуждает их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений".
"Официальное признание пока не обсуждается", - сказал Лавров.
20 октября в Москве состоится заседание "московского формата" по Афганистану - в нем примут участие высокопоставленные представители движения "Талибан", а также десяти стран региона.
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