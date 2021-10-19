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СНГ 19.10.2021 19:55

Лавров: новый спецпредставитель США по Афганистану заявил о готовности приехать в Москву

Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в понедельник провел телефонный разговор с российским коллегой Замиром Кабуловым, в ходе которого заявил о готовности приехать в Москву, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану, господин Уэст звонил вчера нашему представителю, господину Кабулову, выразил сожаление, что так все произошло - он буквально был накануне "московского формата" назначен - и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Мы будем рады его видеть", - добавил он.

Министр отметил, что Россия находится, как и большинство других влиятельных в регионе стран, в контакте с представителями запрещенного в РФ движения "Талибан", которое находится у власти в Афганистане, и "побуждает их выполнять те заявления, которые они сделали, когда пришли к власти, в том числе обеспечить инклюзивность правительства не только по этническому принципу, но и по принципу политических убеждений".

"Официальное признание пока не обсуждается", - сказал Лавров.

20 октября в Москве состоится заседание "московского формата" по Афганистану - в нем примут участие высокопоставленные представители движения "Талибан", а также десяти стран региона.

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Тэги: РОССИЯ, США, АФГАНИСТАН, КОНТАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]