Лукашенко анонсировал выпуск белорусской вакцины против COVID-19 в 2023 году

Белоруссия выпустит отечественную вакцину против COVID-19 в 2023 году, сообщил президент Александр Лукашенко.

"Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере, нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году", - сказал Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя надежная вакцина", - сказал президент.