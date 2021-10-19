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СНГ 19.10.2021 20:04

Лукашенко анонсировал выпуск белорусской вакцины против COVID-19 в 2023 году

Белоруссия выпустит отечественную вакцину против COVID-19 в 2023 году, сообщил президент Александр Лукашенко.

"Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере, нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году", - сказал Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Есть проект. Мы закупаем оборудование для того, чтобы у нас был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах. У нас должна быть своя надежная вакцина", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]