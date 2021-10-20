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Экология 20.10.2021 01:31

Ледники на горах в Африке могут исчезнуть к 2040 году - доклад

Из-за изменения климата ледники в Африке могут исчезнуть к 2040 году, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ОНН, опубликованном во вторник.

"Если текущие темпы сохранятся, то горы в Африке останутся без ледников к 2040 году", - говорится в докладе ВМО. Также отмечается, что ледник на горе Кения растает на десятилетие раньше, если ситуация не изменится.

В Африке вершины лишь трех гор покрыты ледниками - горы Килиманджаро, горы Рувензори и горы Кения. Эти ледники не могут выступать как водные резервы, так как является недостаточно крупными, однако они представляют ценность с туристической и научной точки зрения. Если ситуация не изменится, то, согласно прогнозу экспертов, гора Кения может стать одним из первых горных хребтов в мире, который потеряет ледники из-за антропогенного изменения климата.

Эксперты ВМО также сообщают, что за последние 30 лет тенденция к потеплению в Африке была выше, чем в период с 1961 по 1990 годы и период с 1931 по 1960 годы. Темпера в Африке поднимается быстрее, чем среднемировой показатель.

Доклад был опубликован в преддверии Конференции ООН по изменению климата, которая начнется в Глазго 31 октября.

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Тэги: АФРИКА, ЛЕДНИКИ, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]