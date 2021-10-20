Ледники на горах в Африке могут исчезнуть к 2040 году - доклад

Из-за изменения климата ледники в Африке могут исчезнуть к 2040 году, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ОНН, опубликованном во вторник.
"Если текущие темпы сохранятся, то горы в Африке останутся без ледников к 2040 году", - говорится в докладе ВМО. Также отмечается, что ледник на горе Кения растает на десятилетие раньше, если ситуация не изменится.
В Африке вершины лишь трех гор покрыты ледниками - горы Килиманджаро, горы Рувензори и горы Кения. Эти ледники не могут выступать как водные резервы, так как является недостаточно крупными, однако они представляют ценность с туристической и научной точки зрения. Если ситуация не изменится, то, согласно прогнозу экспертов, гора Кения может стать одним из первых горных хребтов в мире, который потеряет ледники из-за антропогенного изменения климата.
Эксперты ВМО также сообщают, что за последние 30 лет тенденция к потеплению в Африке была выше, чем в период с 1961 по 1990 годы и период с 1931 по 1960 годы. Темпера в Африке поднимается быстрее, чем среднемировой показатель.
Доклад был опубликован в преддверии Конференции ООН по изменению климата, которая начнется в Глазго 31 октября.
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