Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призывает сделать вакцинацию от "Covid-19" обязательной для всех людей, достигших возраста 50 лет.
Как заявил премьер во вторник на заседании правительства, если в течение четырех недель, когда в стране будет объявлен локдаун, охват вакцинацией не увеличится, латвийцам придется и дальше сидеть дома, пока другие европейские страны будут развиваться.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для увеличения охвата вакцинацией населения в возрасте старше 50 лет рекомендуется ввести обязательную вакцинацию в целом или для получения определенных услуг.
Министр выразил поддержку данной инициативе, отметив, что имеются весьма ограниченные средства для стимулирования вакцинации населения старшего возраста и групп наибольшего риска.
Со своей стороны министр юстиции Янис Борданс назвал это предложение комичным, так как считает, что более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для представителей конкретных профессий.
Как сообщалось, согласно данным Национальной службы здравоохранения, на данный момент вакцинацию от "COVID-19" завершила половина населения Латвии.
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