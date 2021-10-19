Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9811 RUR   0.0239 GBR   2.3415 TRY   0.1817

Цена на нефть

18.10 $/bbl   WTI 82.44 0.16 Brent 84.33 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.10.2021 20:32

Премьер Латвии инициирует обязательную вакцинацию от "COVID-19" жителей старше 50 лет

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призывает сделать вакцинацию от "Covid-19" обязательной для всех людей, достигших возраста 50 лет.

Как заявил премьер во вторник на заседании правительства, если в течение четырех недель, когда в стране будет объявлен локдаун, охват вакцинацией не увеличится, латвийцам придется и дальше сидеть дома, пока другие европейские страны будут развиваться.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для увеличения охвата вакцинацией населения в возрасте старше 50 лет рекомендуется ввести обязательную вакцинацию в целом или для получения определенных услуг.

Министр выразил поддержку данной инициативе, отметив, что имеются весьма ограниченные средства для стимулирования вакцинации населения старшего возраста и групп наибольшего риска.

Со своей стороны министр юстиции Янис Борданс назвал это предложение комичным, так как считает, что более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для представителей конкретных профессий.

Как сообщалось, согласно данным Национальной службы здравоохранения, на данный момент вакцинацию от "COVID-19" завершила половина населения Латвии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРЕМЬЕР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]